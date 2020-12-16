龔如心遺產滾存約1410億　過去3年僅2660萬作慈善用途

已故華懋集團主席龔如心於2007年去世後，其千億遺產的受託人和管理人近月更於高院興訟，指控遺產管理人違反受託責任。由於龔的遺願是作慈善用途，但據報管理人每年從遺產支取高達6000萬港元的收費，因此有議員今日(16日)在立法會提出跟進遺產現況，以確保遺產主要用在慈善方面，特別在新冠肺炎疫情衝擊本港經濟下，遺產能用得其所。官員指龔的遺產截至今年9月約有1410億港元，而遺產於過去3年用花在慈善用途的總額逾2660萬港元。

提出口頭質詢的議員梁美芬表示，由於終審法院於2015年裁定華懋慈善基金作為受託人身份持有遺產，同時律政司司長和基金董事會須就該遺產制訂管理計劃，包括成立監管機構，惟有關機構至今仍未成立，促請當局盡快設立機構監管遺產按龔的遺願履行。

梁又質疑遺產管理人蠶食遺產，炮轟每年6000萬港元的管理費「開天索價」，要求當局交代遺產至今的餘額及過去3年用在慈善用途的總額。

地產及建造界議員石禮謙則批評「律政司真係綁手綁腳」，指現時設立遺產監管機構的程序繁複，要求修例以加快進程，好讓遺產能用在包括設立失業金在內等慈善用途。

至於商界議員林健鋒則指，以他認識的龔一定會為現時處於水深火熱的失業市民感到非常痛心，質問律政司是否可以急市民所急，讓設立監管機構在法庭排快期，以解救市民燃眉之急。

律政司司長鄭若驊回覆質詢時表示，截至今年9月30日，根據華懋集團的資料顯示，集團總值約1410億港元，而遺產於過去3年用花在慈善用途的總額逾2660萬港元，每年開支分別為550萬港元、1165萬港元及945萬港元，至於其他管理人收費等細項則不便透露。

至於在遺產的用途方面，鄭指律政司沒有權力要求慈善團體捐款，及作出包括設立失業金在內的特定慈善用途。而設立監管機構方面，鄭指由於法庭已開展相關程序，加上要待涉事各方交妥誓章，法庭已排期至明年5月跟進事宜，又強調「我都好想快」，惟法庭程序已展開，只能按程序處理。