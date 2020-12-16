海洋公園扣除政府補助倒虧11億　收入大跌58%　歷來最大跌幅

海洋公園今年獲政府撥款54億港元救亡，惟營運情況卻未見起色。海洋公園今日(16日)公布截至6月30日的19至20年財政年度業績報告，顯示公園終扭轉連續4年虧蝕命運，公園上個財政年度錄得超過19.2億元盈餘，但一切或只是虛像，若扣除政府30多億港元補助，公園上年度將倒虧11億港元，而訪客數量及收入亦分別按年大跌58.7%及61.7%，是歷來最大跌幅。

海洋公園19至20年財政年度業績報告顯示，在計及政府補貼後，公園上個財政年度錄得超過19.2億港元盈餘。事實上，海洋公園屢獲政府注資，去年初政府與海洋公園簽訂的3.1億港元「教育旅遊項目及標誌性光影匯演協議」，連同今年5月立法會通過的54億元救亡撥款。截至6月底，海洋公園已收到30.79億港元政府補貼。一旦扣除這些補貼，海洋公園上年度實際將倒虧11億港元。

然而，公園19至20財政年度的訪客數量及收入均錄得歷來最大按年跌幅。受今年上半年疫情導致公園需要暫停開放139天，並顯著降低整體客容量，以及入境旅客量大挫之影響，公園在19至20財政年度錄得220萬入場人次，較前一年的570萬人次下跌61.7%。

相關入場、餐飲和商品收入及其他園內消費亦因而大幅下滑，公園期內錄得7.1億港元收入，較18至19財政年度之17.3億港元，減少58.7%，其中門票收入跌60%至4億港元左右，商品及餐飲服務收入都分別跌超過50%。不僅如此，公園在各個業務範疇均面對大量預約取消及場地退租，業務受到顯著衝擊。

海洋公園行政總裁陳善瑜表示，公園已謹慎運用在今年5月獲批的54億港元政府撥款，而公園所有項目及活動亦以彈性及快速反應方式推行，因此公園19至20財政年度的營運開支得以減少17.1%，減至12.79億港元。雖然公園主動採取各種緊急節約成本措施，包括嚴謹控制營運開支及酌情開支、無薪假期安排以及減薪等，但是市場狀況急劇惡化，公園的業務亦無可避免受到 新冠肺炎疫情衝擊。

陳續指，現時該園正積極配合政府重新審視公園的工作。此外，該園亦會充分配合政府最近發表的「躍動港島南」計劃，包括以非牟利方式幫助活化和保存珍寶海鮮舫，望為港人及旅客帶來耳目一新的體驗。