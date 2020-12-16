城大研究發現　袋鼠能有意識地與人類溝通

科學家認為狗、馬或羊等家畜都會與人類溝通，但城市大學的研究團隊發現，原來袋鼠亦能有意識地與人類溝通。團隊以澳洲3個地點的袋鼠作為研究對象，發現牠們想取得放在透明密封箱內的食物時，會凝視人類，用眼神與人類溝通，而非自行嘗試打開食物盒。研究人員指與家畜未能解決問題時的表現一致。

城大賽馬會動物醫學及生命科學院動物行為及福利副教授Alan McElligott領導，並與英國羅漢普頓大學及澳洲悉尼大學合作相關研究，在11隻試驗的袋鼠中，有10隻會主動凝視把食物放在盒內的人，希望藉此取得食物。此外，其中9隻會交替凝視食物盒和人，這屬於更高層次的溝通方式。

團隊發現，受測試的袋鼠被食物吸引，會用眼神與人類溝通。研究人員指，固定凝視及交替凝視均屬指示，通常被視為人類及非靈長類動物用作指示的相類行為，以吸引其他觀察者注意某一物件，這種溝通方式屬於有計劃的意識行為。

McElligott表示，是次研究有突破性發現，反映從前低估了動物對人類作出有意識溝通的潛力。袋鼠是有袋動物中最先接受這類研究，而結果令人鼓舞，將促進人類對非家畜的認知研究。下一階段的研究，將觀察袋鼠互動時的眼神和行為，例如頭部方向及四肢動作，再檢視牠們與人類互動時有否類似動作。