6人涉灣仔單位內串謀暴動 有被告僅名字同音被指為租客

警方去年10月1日凌晨到灣仔軒尼詩道一個單位搜查，發現白電油、玻璃樽及布條等懷疑製造汽油彈的材料，單位租用人及屋內5人被控串謀暴動罪，案件今日(16日)在區院續審。控方於上周已完成傳召證人及舉證，辯方作中段陳詞，指控方證據不足，各被告根本毋須答辯，法官沈小民押後至明早作出判決。

辯方續陳詞指，控方沒有證據顯示各名被告之間有一共同串謀目的，至於被指是涉案單位租用者的第六被告沈卓勤，控方更無直接證供指他串謀參與犯事。

辯方強調，業主在庭上供稱單位是租予一個譯音為「卓簡深」的人，與沈的名字並不相同，亦沒有如電話、指模等其他證供佐證。辯方又指即使閉路電視拍到沈進入大廈，並乘升降機到過9樓，惟9樓還有其他單位，並沒有證據指沈曾進入過涉案單位，故控方其實並沒有任何針對沈的證據。

法官亦因此向控方提問：「點解話係佢(沈)租嗰個單位？」控方回應有閉路電視片段等環境證據，而且租客與被告「個名相似」。法官聞言追問：「邊部分相似？有無寫法？」控方才承認兩者名字只是發音相同。

但控方強調，法庭現時只處理案件的表面證供是否成立，只要有證供可供法庭考慮，法庭便應裁定案件表證成立，並要被告答辯，現階段毋須考慮案中是否存有疑點。