疫情下長期病患者難覆診　調查指精康精神不合格

疫情下不少非緊急康復服務暫停，長期病患者憂慮加重病情，情緒壓力大增。一項調查發現，46.5%受訪長期病患者在疫情下減少運動，當中約半數出現中度或以上精神困擾，包括抑鬱及焦慮等，顯示長期病患者的精康精神平均僅得46.09分，屬不合格水平，擔憂第4波疫情下情況會更嚴重，調查機構建議長期病患者平日多做室內運動及善用網絡與他人聯繫，若發現自己持續失眠及心情低落，則應尋求專業人士協助。

香港復康會聯同香港樹仁大學輔導及心理學系於今年10月至11月中旬間，以網上問卷形式，了解436名長期病患者在疫情下的精神健康，發現68%受訪者減少戶外活動；30%減少覆診或治療；57%逗留家中的時間增加。調查亦分別兩項指標，量度受訪者的精康精神，前者平均分僅得46.09分，高達54.8%受訪者有抑鬱徵狀；後者則分別有30.5%及43.3%出現中度或以上的抑鬱和焦慮徵狀。

今年59歲的鄭女士指出，她去年9月中風，留醫一個多月後出院，初期半邊身仍受影響，難以活動自如，須以輪椅代步，亦要定期接受物理治療。惟她甫出院即接連遇上社會事件及疫情來襲，公院非緊急服務一度暫停，「改咗2至3次期」才獲安排每月接受1次物理治療，期間感到十分緊張及焦慮，擔憂會因此影響康復，甚至再度中風。她指，後來參加網上康復課程，學習在家中做運動，並與他人分享有關經驗，心情才有所平伏。

香港樹仁大學輔導及心理學系助理教授劉喜寶指出，調查顯示長期病患的精康精神「絕對係嚴重」，但尚未反映第4波疫情下的情況，加上華人傳統「冬大過年」，相信長期病患在冬至佳節要減少社交接觸，或會出現期望落差，進一步影響情緒。香港復康會總裁梁佩如指，長期病患若出現抑鬱徵狀長達一至兩周，代表其精神健康響起警號，應盡早求診。