保安局不點名斥許智峯是懦夫　騙取法庭批准外訪罪加一等

棄保潛逃、流亡英國的立法會前議員許智峯，現正被警方通緝，保安局今日(16日)不點名批評有關人士犯法後逃避審訊，形容他是懦夫。對於有議員關注警方凍結有關人士戶口的程序，保安局強調警方是依法進行凍結。

保安局局長李家超於立法會會議上批評有關人士犯法後「走佬」，公然棄保潛逃，更向法庭「講大話」、「作假理由」，而騙取法庭批准他到外國外訪，是罪加一等。當局又直斥有關人士以逃亡為藉口，是自欺欺人、為自己卸責，是羞恥、虛偽的懦夫行為。對於藐視法治、破壞公義的惡行，當局認為社會大眾應予以強烈譴責，強調政府將追究刑事責任，令逃犯面對法律制裁。

非建制派議員鄭松泰質疑執法部門指示銀行凍結許智峯銀行戶口缺乏法律依據，將打擊公眾對香港金融體系的信心，損害香港作為國際金融中心的地位。保安局回應指，有效凍結懷疑犯罪得益，防止罪犯從中獲利或資金繼續被用作非法用途，屬打擊洗黑錢活動的重要措施。惟指不幸有人因政治利益理由，將機制污衊為濫用權責，是錯誤及誤導公眾的訊息，必須以予以矯正。

議員鄭松泰質疑執法部門是基於許智峯棄保潛逃的行為，而凍結其戶口，質疑保安局是混淆視聽。保安局反斥鄭混淆視聽，不禁多次批評鄭「唔睇字」、「唔聽人講嘢」，又舉例指若然鄭松泰發覺自己的資產涉及犯罪得益，有責任作出可疑交易報告，否則會干犯罪行。當局強調凍結有關人士的戶口，與其潛逃行為及政治背景無關，惟指不希望再基於「一個經常說謊的人的言論」而繼續討論，呼籲若然有關人士不滿戶口被凍結，歡迎他回港作出清晰交代。

議員何俊賢形容許智峯是「國際級跳樑小丑人偶」，流亡後與國家宣戰，明顯觸犯《港區國安法》，關注執法部門可否利用國安法下的條文凍結有關人士的資產。保安局回應指，於本港原有的法例之上，亦可以利用國安法細則，凍結危害國家安全的資金 。