政黨示威涉違禁聚令　16人否認控罪　明年3月開審

有政黨於本年5月22日，一行超過30人遊行至中聯辦，反對表決《港區國安法》。遭警方以現場超過8人聚集、違反禁聚令為理由，向在場24名遊行人士作出票控，其中16人拒絕交罰款，當中包括尹兆堅、胡志偉及黃碧雲等人。各人今（16日）到東區法院答辯，他們人均不認罪，案件押後至3月9日預審。

傳票控罪指，尹兆堅、胡志偉、黃碧雲、吳劍昇、徐遠華、陳堡明、馬旗、蘇逸恆、易承聰、周熙雯、莫嘉嫻、陳欣兒、羅健熙、韓俊賢、洪駿軒及梁翊婷，於5月22日中午12時左右，在香港德輔道西西區警署外沿西邊街到德輔道西158A號外行人道上，在無合法權限或合理辯解的情況下，參與受禁群組聚集，違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例。

辯方律師於庭上透露，會就禁聚令中的「合法權限」作憲法爭議，希望控方可以澄清案發的時段和確實位置。

民主黨副主席梁翊婷及筲箕灣區議員蘇逸恆於庭外指，當日他們8人一組，在西環遊行前往中聯辦，開始時警方表示批准維持8人一組，惟一行人到達中聯辦時，就被警方指控違反禁聚令，但在票控過後，他們又獲准以8人一組方式繼續遊行。民主黨代表認為此舉非常無理，批評政府以「抗疫為名，打壓為實」。