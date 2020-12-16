內地教育部稱受技術所限　暫無法實現繁簡體字互通

國務院教育部周三（16日）表示，就全國政協委員早前提出的《關於兩岸三地繁簡體字互認互通的提案》，當局同意繁體與簡體字同屬中華文化，指目前已有多項措施處理字型問題，便利港澳台人士；惟基於技術所限，目前尚無法在身份證等文件上達成字型互換。

教育部回應，隨着兩岸三地交流愈趨頻密，更多港澳台人士到內地工作和生活時，或會因證件字型問題遇上阻滯。對此，國家移民管理局、教育部、工業和信息化部等16部門早前已印發《關於推動出入境證件便利化應用的工作方案》等。

然而，由於繁簡漢字並非一一對應，電腦系統難以判斷市民證件上名字的正確寫法。故目前，港澳台人士應以有效證件上的姓名為準；工業和信息化部等部門正在加快修訂國家標準《信息技術 中文編碼字符集》，料將收錄逾8.7萬個簡體字、繁體字，以及10種少數民族文字，以便利群眾。

就內地使用繁體字方面，目前各大院校的中文、歷史、考古、藝術、中醫藥等專業科目均有使用繁體字教科書，並會要求相關科目的研究生入學時，必須能使用繁體字。另據有關規定，華僑港澳台學生在申考內地院校時，可使用繁體字填寫答卷。