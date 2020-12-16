修例改善免遣返聲請審核程序　料最快明年中完成1700宗上訴

保安局指截至今年上月底，仍有約13,000名聲請人或聲請被拒者因不同原因逗留在港。

假難民濫用免遣返聲請程序遺禍本港多年，港府修例以改善免遣返聲請的審核程序。《2020年入境(修訂)條例草案》今午(16日)在立法會上進行首讀及二讀，條例草案將交付內務委員會處理。保安局表示，政府重視和有決心處理免遣返聲請的問題，又指現時尚待處理的聲請約500宗，尚待酷刑聲請上訴委員會處理的上訴個案亦有大幅減少的迹象，由超過6,500宗減少至今年上月底的1,700宗，預計最快可於明年年中可完成處理上訴個案。

保安局表示，政府在處理免遣返聲請的工作上取得一點進展，但仍存不少挑戰，截至今年上月底，仍有約13,000名聲請人或聲請被拒者因不同原因逗留在港，當中包括逾8,000名聲請人，在申請或上訴被拒後提出司法覆核。他又指聲請的審核工作受新冠肺炎疫情爆發的影響，部分向聲請者提供公費法律支援服務的機構只能提供有限度服務，故影響審核工作。

修訂條例草案是關於提出和處理酷刑聲請及上訴的程序，並加強執法、遣送和羈留工作，例如在上訴期間為聲請者聯絡有關當局作遣返安排、大幅提高對聘請非法勞工僱主的罰則，增至罰款50萬及監禁10年等。