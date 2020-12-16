居港20年巴漢聲請漢扣青山灣候遣返　申人身保護令待裁決

自稱居港近20年的免遣返聲請巴基斯坦籍漢，自3月起被拘留在青山灣入境事務中心，他聲稱入境處沒有給他適合藥物治療，又不滿被無限期羈留，於是在約5個月前絕食抗議，他今日（16日）更在沒有律師代表下，向高等法院申請人身保護令。他重申若政府未能在合理時間將他遣返，便不應把他拘留。政府代表反指申請人案底纍纍，有高安全風險。法官聽罷陳詞後，決定押後裁決。

申請人是40歲的Ahmed Sani Salman，他由今年3月開始被拘留等待遣返，至4月他就免遣反聲請被拒提出司法覆核，但因疫情關係尚未處理。申請人在庭上指，雖然自己過往曾干犯不同刑事罪行，但他已經為此服刑完畢，當局應該釋放他。他又表示自己患有關節痛疾病，但處方卻未有給予他最合適的藥物。他自7月開始絕食抗議，期間只飲水、茶和食朱古力。

政府代表律師則強調，處方有給予申請人合適的藥物治療，又指申請人案底纍纍，部分與毒品相關，於2017年9月才因販毒被判囚5年9個月，另外他亦涉交通罪行，也有不遵從保釋條件的紀錄。而考慮到申請人缺乏本地聯繫，因此須要拘留。

Ahmed Sani Salman早前發公開信，透露自己是來自巴基斯坦的免遣反聲請者，居住在香港已接近20年。信中提到他因販毒被判囚，今年3月刑滿後便被轉移至青山灣入境事務中心。他指自己因絕食關係，體重下降31公斤，並形容羈留中心環境比監獄差，亦沒有預防新冠肺炎的措施。