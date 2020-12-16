海洋公園去年有525隻動物死亡　9成為魚類

海洋公園今(16日)公布2019/2020年的業積報告，在過去一年有525隻動物死亡，最多為魚類，有474條，估整體9成，整體死亡率較18/19年度的641隻下跌18%。

海洋公園業積報告指出，截至今年6月底，公園有7,478隻動物，較2019年的7,600隻稍微下跌1.6%。公園有400多種動物，包括88個瀕危物種動物，普遍死亡、引入與出生數字有下降，其中出生與引入亦下跌約一半。

525隻動物離世，包括474條海水及淡水魚，當中有33條在檢疫期間死亡、441條展示期間死亡，包括金魚、熱帶淡水魚、梳蘿、蝶魚及刀片魚。另外，有1隻剛出生的斑海豹去世；哺乳類動物方面，有11隻出生不到1天和1隻不足2個月大的狐獴；1隻老年的小爪水獺因腎衰竭而被安排接受安樂死；以及1隻紅頸袋鼠和1隻侏狨因疾病去世。鳥類則有1隻巴布亞企鵝與1隻國王企鵝、因疾病或未能確定死因而未能存活超過1個月，以及兩棲類動物中，有3隻已超出其品種平均壽命的青蛙。

有68隻動物安排離園，包括1隻捐贈予葡萄牙的動物園的二趾樹懶；20隻捐贈予內地水族館的巴布亞企鵝；和一隻綠翅金剛鸚鵡。另外，公園根據動物交換協議，把1條綠樹蟒和6隻毒箭蛙送往新加坡。

公園亦出現不少「新成員」，包括3隻斑海豹、27隻狐獴、6隻巴布亞企鵝、3隻國王企鵝、兩隻靛冠噪 、兩隻黃領鸚鵡、1隻斑皇鳩、3隻紅腳陸龜、65條黑畫眉等出生。