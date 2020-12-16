許金山瑜伽球殺妻女提上訴　稱不能排除是二人搬球上車

香港中文大學醫學院副教授許金山涉以一氧化碳注入瑜伽球毒殺妻女，他於2018年在高院被陪審團裁定兩項謀殺罪成，依例被判終身監禁。許今日(16日)向上訴庭就定罪提出上訴，重申事件純屬意外，當日將瑜伽球放入車輛的人可能是妻子或女兒，而他在出事時正在中大出席校內典禮，有不在場證據，但原審法官指引陪審團時，卻錯誤排除了瑜伽球是妻女放上車的可能性。

55歲上訴人許金山，被控於2015年5月22日謀殺其妻黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。

已服刑兩年多的許金山，今日身穿西裝出庭應訊，顯得精神飽滿。他對案件亦似乎頗有主見，在犯人欄內多次遞紙給予律師指示，更一度企起身要求取代其律師發言，但遭法官制止。

代表許金山的律師指，肇事車輛於當日下午14：18離開許家住宅，於14：25被發現停泊在巴士站外，由開車到出事相隔不多於7分鐘，可見車廂內一氧化碳濃度必然是相當高，才令兩名死者在短時間內昏迷。而專家報告指出，車廂內氣體會隨時間外洩，若然打開車門30秒，車內氣體更會大減近90%，因此放瑜伽球上車的時間必然是在開車前不久發生。

但許在事發前一個多小時已離家返中大出席校內活動，有關活動至當日下午3時半才結束，故放瑜伽球上車的人不可能是許。

律師又指指，除許金山外，還有可能將瑜伽球放上車的就只有許妻黃秀芬或女兒許儷玲，但原審法官指引陪審團時卻排除了她們放瑜伽球上車的可能性。根據證供，許儷玲極度懼怕昆蟲，律師指不排除她知道瑜伽球內藏毒氣後，將瑜伽球放上車滅蟲。

案情指，2015年5月22日，有途人發現一輛Mini Cooper泊在西貢西澳村巴士站外，兩人躺在前座司機及乘客位，警方接報救出她們，惟母女經搶救後不治。驗屍後發現她們死於一氧化碳中毒，但驗車發現機件沒有故障，最終發現毒氣源自車尾箱的瑜伽球。

許稱在中大進行一氧化碳中毒研究，承認案發前把載入一氧化碳的瑜伽球帶回家，聲稱用作殺老鼠之用，又估計女兒因學習壓力利用瑜伽球自殺。他並承認與其女學生有婚外情，妻子知情亦表示接受。控方則指研究只是煙幕，以掩飾他殺害妻子的計劃。