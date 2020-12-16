疫情下非緊急服務削減　醫管局本年度錄38億盈餘

醫院管理局今日（16日）公布2019至2020年度的年報，醫管局本年度錄得38億港元盈餘，較去年度的14億港元盈餘增加逾一倍。醫管局解釋，除了因人手不足未能填補職位空缺致薪酬開支減少，主要因素是大部分非緊急及非必要服務因新冠肺炎疫情而大幅縮減，加上年初的冬季流感高峰期較短，令開支減少。

港府因應疫情，早前曾撥款47億港元予醫管局，醫管局今個財政年度總收入為807億港元，較去年度上升13.5%；總營運開支達769億港元，較去年度上升10.3%，主要開支是員工成本，達537億港元，其次是藥物開支，為81億港元。醫管局本年度錄得38億港元盈餘，撥入收入儲備後，目前儲備總額有67億港元，較去年的29億港元儲備大幅增加。

醫管局指年初的冬季流感高峰期較短是開支減少成因之一，年報顯示，整體的病人住院日次由去年度833.6萬減至本年度的816.7萬日次，病床使用率亦由89%下降至86%。急症室服務方面，由去年度215.8萬就診人次減至本年度的204.8萬人次，當中第三類別的緊急就診人次亦由75萬減至71萬人次。

醫管局的「壞帳」錄得6,160萬港元，較上一年度「壞帳」4,923萬港元為多。醫管局指「壞帳」與個別應收賬單有關，主要涉及非符合資格人士，雖然已採取所有可能行動向他們追收欠款，但成功收回機會不大。

醫管局主要管理層的年薪亦按年增加，最高薪的是九龍中聯網總監盧志遠及港島東聯網總監陸志聰，兩人年薪均達581.4萬港元，較上一年度增26.4萬港元。至於去年8月由聯網服務總監接任行政總裁一職的高拔陞，年薪為574.5萬港元。