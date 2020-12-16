抗疫基金4.0即將出爐　有政黨促支援製造零售及展覽業

政府即將公布第4輪抗基金，經民聯主席、工程界議員盧偉國希望政府做好補漏拾遺工作支援更多受影響行業，包括建議政府考慮為在早三輪防疫基金中未有涵蓋的行業，如自由工作者、製作公司及資產管理等提供現金資助，及考慮支援受第4波疫情重創的行業，如製造、零售和展覽業。他指長遠而言必須恢復本地經濟活動，故促政府盡快推行強制全民檢測及「港康碼」，並與大灣區區內的「健康碼」互換，早日實現兩岸三地通關。

身兼行政會議成員的商界（第一）議員林健鋒希望今次政府可以做得更精準，並按行業受影響的程度，調整資助的金額。他以電影院為例，行業在新一波疫情受到嚴重影響，上一輪防疫基金只按照螢幕數目提供資助，認為今次應進一步細化，適度加大資助額，並加快發放資助的速度，讓曾申請基金的企業不用再另作申請。

工業界（第二）議員吳永嘉指外界一直有聲音希望政府可以作針對個人的支援政策，促政府盡快成立「失業援助基金」為失業人士提供每月8千港元補貼，並設有時限，及設「失業轉型貸款基金」，讓失業人士及待業人士增值轉型，同時亦可設立10億港元「青年專業發展基金」，為合資格人士報讀專業課程等。

他又建議政府推出為期半年的特別津貼，以特事特辦方式為商戶提供租金及差餉津貼，及延長免收工商用戶6個月的水電費開支。