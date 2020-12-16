高永文指疫苗達標才可試用　非專家不宜發放錯誤訊息

政府早前公布疫苗採購情況，又指目標讓全港市民免費接種，但疫苗的成效受到質疑。食物及衞生局前局長高永文指，疫苗的可信性應交由專家解說，每個疫苗供應商都要通過專家委員會，並提供足夠資料予政府，達標才可使用，認為非專家的人士不宜發放錯誤訊息，並針對個別疫苗評論，令市民的信心動搖，又指若不足6成以上的市民接種疫苗，亦不能做到全民免疫。

高指需要時間觀察疫苗成效，並解決地緣政治及經濟因素，令疫苗全球公平分發。他認為政府現時應同時採取多個方法，一邊研究疫苗，等待疫苗科學證據期間則盡力壓低第4波疫情；另一方面，政府可準備議案，在第4波疫情不能平復而又未有疫苗時，啟動全民檢測，才能令市民接受。

對於外界批評政府抗疫不力，高指政府不希望採取極端手段例如全面封城。他指即使第4波疫情受控，但難以避免出現第5波疫情，最後只會無了期實行各項社交距離措施，故才有建議促政府推出禁足令等的「徹底」措施。