政府拒住宅撤辣　未來10年房屋供應目標維持43萬個

運輸及房屋局今(16日)公布新一份《長遠房屋策略》周年進度報告，未來10年即2021/22至2030/31年度的總房屋供應目標為43萬個單位，與上一年度公布的供應目標一樣。公私營房屋比例維持「七三比」，公營房屋佔30.1萬個，私營房屋則佔12.9萬個。政府亦會維持住宅物業的各項需求管理措施，即無意撤辣。當局又指會繼續監察住宅物業市場情況和考慮相關指標，並根據市場變化適時採取適切的行動。

「公屋/綠置居」供應目標未來10年為21萬個，其餘資助出售單位供應目標為9.1萬個，與去年一樣。私樓方面，根據今年9月底的最新推算，未來3至4年一手私人住宅物業市場預計供應量約為9.2萬個單位，即較去年長策推算少1,000個單位。

政府上月破例提早於施政報告披露，當局目前已覓地330公頃土地興建31.6萬個公營單位，即首次達到長策目標。在上述31.6萬個公營單位，約三分之一預計在第一個5年期(即2021/22至2025/26年度)落成，而另外三分之二預計在第二個5年期(即2026/27至2030/31年度)落成。

第一個5年期的項目大多已經完成諮詢、法定改劃和其他程序，有關項目的落成時間表通常會較確實。至於第二個5年期落成的項目，大部分土地已完成法定改劃，待完成其他程序，例如收地及清拆、重置受影響設施、地盤平整工程及基礎設施等，便能作建屋之用。運房局指出，上述落成時間表及發展程序具挑戰性，政府各部門會加強內部協調，務求依時完成所需程序，如期將土地交付發展。

運房局又指，現時房屋供應仍然緊絀，在過去一年，住宅物業價格雖受環球和本地因素影響稍有回落，但整體住宅物業價格仍處於一般市民難以負擔的水平。根據差餉物業估價署的最新資料顯示，2020年第3季的按揭供款與私人家庭入息中位數比例(即置業負擔比率)為77%，較一年前即2019年第三季的73%還要高，亦遠高於過去20年的平均值45%。

此外，長策亦揭露目前全港居於不適切住房的住戶數目為12.2萬個，較去年增加2,900戶，當中8.9萬戶居於劏房，其次有2.16萬戶居於臨時構築物如天台屋及木屋等。