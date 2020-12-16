稱1300萬元債券變廢紙　兩內地投資移民向康宏附屬公司索償

兩名打算透過投資移民計劃來港定居的內地居民，聲稱在曹貴子控制康宏環球期間，接受康宏環球附屬公司的職員推薦，花費共1300萬港元購入上市公司中國華仁醫療（下稱華仁）發行的債券，間接令曹貴子及其關接持股的康健國際醫療（下稱康健）獲益，但債券卻因華仁違約而變成廢紙。他們昨天（15日）入稟高院，控告該附屬公司及職員，指被告隱瞞康健、曹貴子與華仁之間的關係或嚴重疏忽，要求被告歸還款項和賠償損失。

這兩宗案件的原告分別是馬益強及梁斌，兩名被告依次是環一資產管理有限公司（在涉案時期稱為康宏資產管理有限公司）及其持牌代表史兢楨，首被告是康宏環球附屬公司。

入稟狀指稱，他們因欲透過投資移民計劃來港，故在首被告開設投資戶口，由次被告負責管理。原告亦指，整個康宏環球集團，當時都是受曹貴子直接或間接控制，曹亦是康健的副主席及間接持股人士。

入稟狀指，史於2016年6月向兩名原告推薦購買華仁的6年期債券，馬、梁其後分別用700萬和600萬港元，購入有關債券。華仁多次拖延向原告派息，其後更被證監會勒令停牌，原告現持有的華仁債券，現在基本上已全無價值。

原告聲稱在買入債券後才知悉，華仁向他們發債後僅10日，華仁便和康健透過各自的附屬公司簽訂股份買賣合約，由華仁以逾7914萬港元向康健購入一間上市公司「新銳醫藥國際控股有限公司」約10%的股份，而收購價與宣布交易當日的市價比價，溢價達2.65倍，曹貴子及康健因此可以從中得到額外利潤。