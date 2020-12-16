財委會通過撥款逾3億　將軍澳堆填區附近建行人天橋

立法會財務委員會通過在將軍澳堆填區附近興建橋樑和排污設施的撥款，涉款逾3億港元。有關工程建議興建1條約150米長、6米闊的行人天橋 ，即「南橋」，連接堆填區東邊水道的兩岸，方便將軍澳市中心南和日出康城居民往來，而排污設施將用作收集附近康樂設施發展的污水。惟期間多名議員質疑天橋的設計及其實用性。

多名議員批評新橋未有包括單車徑，其中議員葛珮帆詢問局方，在設計時為何不將單車徑列入考慮範圍，質疑會有市民強行踩單車通過，反問政府如何管理。當局就指，將會與北面橋樑功能重疊，而且工程造價將要增加8成，加上曾就工程諮詢區議會，意見顯示應盡快做且不需要單車徑，又指加設花槽在入口位置作分隔，或設置告示牌等阻止，唯不會安排任何人手等監督，但強調會與相關部門合作。

議員何君堯同樣認為表示，局方設計費花約770萬港元，惟最終設計單薄不多元化，促請政府檢討，認為應該起性價比高、多元化的天橋，將錢用得其所。而議員田北辰則直斥工程荒謬，認為南橋到北橋僅幾分鐘路程，卻要花億元建造新橋。

此外，議員謝偉銓則質疑計劃興建的橋樑，會否有足夠人流。當局就指，新橋可以方便將軍澳區內居民往來之外，亦可讓3000名市民駐足觀賞將軍澳灣景色，另估計每小時亦有4000人使用。議員鄭松泰就認為南橋無休閒設施，且無實質作用，當局亦無明顯的規劃意圖，在經濟低迷的情況下認為無必要建造，「用咁多錢畀人行過睇下日出曬下太陽」，可以說是無謂的設施。

另外，會上隨後亦在32票贊成、1票反對、0票棄權下，通過在柴灣興建水務署總部暨香港及離島分署及懲教署總部大樓、以及在長沙灣污水泵房興建渠務署辦公大樓，分別涉款逾41億元和逾21億元。

財委會亦通過漁農自然護理署獸醫實驗室技術員和衞生署醫務化驗員職系，刪除5個職位，開設3個新職級，每年涉約962萬港元開支，有關安排將於財委會批准後翌月第一天起生效。