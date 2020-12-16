截取通訊報告：執法機關去年提出1314宗申請　有女主管違規遭調職

截取通訊及監察事務專員今（16日）向立法會提交《2019周年報告》，指出2宗違規個案，其中1宗涉及1名執法機關女主管，她因誤解條款，令目標人物於非指明處所的地點及時段遭到違規監察，不符合小組法官在訂明授權所定的條款，有關執法機關隨後該名女主管發出紀律性質的口頭警告，並將她調離相關職務，而2名負責監察她的高級人員則被口頭勸喻。

報告指出，執法機關去年共提出1314宗書面申請，與前年的1343宗相若，當中有25宗秘密監察申請，全部獲得批准。另有2宗違規個案及13宗異常事件。

報告列出其中一違規個案，一名執法機關女主管因誤解條款，令目標人物於非指明處所的地點及時段遭到違規監察，至少涉及一個未獲授權的監察時段，該名女主管沒有為意有關行動涉及違規，而且整個監察行動的檢討過程涉及2名高級人員，而2人對監察職務皆不熟悉，因此缺乏相關的監察行動經驗，未能察覺違規情況。

執法機關隨後該名女主管發出紀律性質的口頭警告，原因為未有警覺及核實理解對監察授權的條款內容，並把她調離相關職務；而2名高級人員同樣獲發紀律性質的口頭勸喻。專員批評，該2名高級人員未有監察行動違規而作出檢討，形容「並不可取，令人失望」

報告亦列出另一宗個違規個案，一個執法機關已知悉目標人物身份，當截聽一個通電話發現目標人物的別名，其後人員向上司匯報，後者應向小組法官提交報告，但他卻忘記提交。數月後，人員再發現目標人物另一別名，並向上司匯報，後者撰寫報告才記起數月前未有就第一次發現別名遞交報告，最後該上司被予以紀律性質的口頭勸喻。