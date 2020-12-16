轉發前女友裸照　男生捱打　18歲青年襲擊罪成還押候判

13歲女童經社交媒體認識16歲少年後與他相戀，並把自己多幀裸照傳送對方，惟兩人分手後，少年竟將女童的裸照發送予同學。女童得悉後糾黨襲擊少年，更要他脫褲讓她拍照。女童及5名朋友早前分別認罪，餘下一名18歲青年受審後，今（16日）亦在屯門法院被裁定襲擊致造成身體傷害罪罪成，還押至明年1月4日判刑，期間索取勞教和更生中心等報告。

控方案情指，事主X於去年9月被帶到天水圍天瑞商場的天台，期間有人要X下跪並掌摑他，另有人踢他的後腦。稍後有人推跌X並施襲，未幾18歲的被告王子俊加入對X拳打腳踢，歷時約15秒。

裁判官裁決指，包括X在內的證人均誠實可靠，加上X的傷勢亦與他所述的遇襲經過脗合，故裁定被告罪成。

辯方求情指被告現時任職兼職倉務員，又指他並非主動參與事件，只是在友人邀請下才現身天台，加上X傷勢不嚴重，希望法庭先索取報告。

裁判官指被告是現場人士中最年長的人，理應懂得分辨對錯，但他不單不勸阻他人，反參與施襲。裁判官指被告在天台逗留了一段長時間，但沒有覺悟，顯然他並非一時意氣衝動下犯案，直言「唔知係咪覺得好小事」，質疑他守法意識差劣，最終將他收押並索取報告。