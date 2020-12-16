《蘋果日報》網站誤指資深大律師馮柏棟借財仔　今就失實報道致歉

壹傳媒旗下《蘋果日報》網站前日(14日)發表題為「資深大律師向財仔借500萬付15厘息」的報道，報道指資深大律師馮柏棟向一間放債人公司借錢，惟馮事後在報章刊登澄清啟事，批評該網站在發表錯誤報道，更聲言保留一切追究之法律權利。《蘋果日報》今(16日)在網站貼出致歉啟事，承認有關報道內容並不正確，澄清向易還財務借錢的「馮柏棟」與資深大律師「馮柏棟」並非同一人，向資深大律師馮柏棟及讀者致歉。

資深大律師馮柏棟早前撰寫澄清啟事，指上述網站於12月14日晚上流傳「資深大律師向財仔借500萬付15厘息」之報道，文章指兩名借款人士向一間放債人公司借了500萬元，貸款期為3個月，年息15厘，並會以1200萬元物業抵押，又指名道姓其中的一位借款人為資深大律師馮柏棟。馮在啟事中澄清，他從沒有向該間放債人公司借貸，他亦不是文章中所述的借款人。

《蘋果日報》網站事後曾在該失實報道中作出修改，稱報道中的借款人馮柏棟與資深大律師馮柏棟的中文姓名相同，惟後者另有洋名「Patrick」，並非同一人。《蘋果日報》今發出致歉啟事後，有關報導已被下架。