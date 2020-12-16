陳肇始稱或免藥廠法律責任　議員批卸膊　促港府要負責

衞生事務委員會今早(16日)舉行特別會議，討論疫苗注射相關事宜。會上食物及衞生局長陳肇始表示，擬免除疫苗製造商的法律責任。有議員質疑，如免除藥廠責任，市民若注射疫苗後「出事」，是否後果自負，並要求陳「諗清楚」，再回答有無部門須負責任。

陳肇始早前出席節目時曾表示，如市民注射疫苗後有不良反應，如涉及重大事故，衞生當局會追究涉事製造商。不過，議員蔣麗芸詢問英國免除輝瑞藥廠的法律責任，港府是否以同樣方式處理時，陳回應說正研究相關情況，並指在緊急用途下使用疫苗，藥廠可免除責任是國際做法。蔣隨即批評如免除藥廠責任，如「出事」是否有部門會負責任，重申政府有責任購買安全的疫苗予市民。

蔣麗芸又表示，外國研究指出市民注射輝瑞疫苗後仍有可能會感染，疫苗僅用以增強抵抗力，她質疑「如果打完唔係唔會感染，咁同我食蓮花清瘟丸有咩分別？」政府專家顧問、香港中文大學內科及藥物治療學系系主任許樹昌回應指，相關疫苗保護率達95%，故仍有可能會感染，雖然打完疫苗有抗體，但可能上呼吸道抗體不夠高，惟注射疫苗的市民受感染後嚴重程度及死亡風險顯著較低。

議員鄭松泰反問政府，官員是否願意率先接種疫苗，讓市民觀察2個月，以確認會否出現副作用。陳肇始指，特首及她早前已表示願意率先接種，但不同意要讓市民觀察副作用，因相信優先群組已急不及待要打疫苗，並重申政府購入的疫苗安全，希望市民明白。