停車8分鐘後才下車赴梓樂墮樓現場　救護隊目稱需時戴裝備上物資

科技大學男學生周梓樂墮樓不治的死因研訊今天（16日）繼續，當晚到場的救護員再被傳召出庭作供。因閉路電視拍攝到救護車被違泊汽車阻擋而停車，直至救護員帶齊物資擔架下車徒步去找傷者，整個過程需時7分56秒。被質疑準備時間過長。救護隊目就解釋，當晚需要花時間穿戴保護裝備，亦將醫療物資放好在擔架上以應付長距離步行。

救護隊目鄭冠明供稱，當晚因唐明街有汽車阻塞，救護車須故轉入尚德邨，惟駛至廣盈閣時再被幾輛違泊汽車所阻。唐明苑閉路電視拍攝到當時情況，見救護車停車後一直沒有動靜，直至近8分鐘後，鄭與隊員才帶齊擔架裝備，下車步行去尚禮樓。

鄭表示，當時他觀察周圍路面後，決定徒步前往傷者位置，遂通知隊員要進行遠距離拯救，要他們準備醫療物資及裝備。此外，他手機中看新聞報道，得知當時警方防線正向尚德邨推進，故要求隊員穿上反光背心，及戴上防毒面罩及頭盔等保護裝備。

他續指，考慮到傷者的傷勢，須帶備多項特別醫療裝備，包括頭部和頸部固定器，以及脊椎板等，並須綁緊物資和放置妥當後才能出發。

當被問及保護裝備是否可在出發後才穿戴，鄭回應說不可能，因擔架床及裝備重達200磅，需要3名隊員合力拉動，以免擔架在中途翻側，所以無法騰空人手去穿戴裝備。加上警方的驅散行動可能隨時波及自身安全，反而影響拯救行動，故鄭選擇穿好裝備後才出發。

惟鄭同意，平常準備擔架和特別物資的時間最多為3分鐘，坦言若當時沒有汽車阻擋，相信救護車能更快駛達停車場，並能確認附近沒有衝突而不用穿戴保護裝備，可以加快前往拯救的時間。