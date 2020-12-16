英國進口咖喱雞無標明含可致敏奶類　食安中心下令停售

食物環境衞生署食物安全中心今日(16日)表示，一款英國製造的預先包裝咖哩或含有可引致過敏的奶類成分，但未有在食物標籤上標明。中心呼籲對奶類敏感的人士不要食用有關產品，業界如持有涉事產品，亦應立即停止使用或出售。中心正跟進事件及採取適當跟進行動，調查仍在進行中。

有問題的產品為「M&S」一款「Balanced For You Red Thai Chicken Curry」，原產地為英國、進口商為「Alf Retail Hong Kong Limited」、每包淨重380克，最佳食用日期為今年12月14日前。中心透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局及愛爾蘭食品安全局發出通告，指上述產品因可能含有奶類成分，但未有在食物標籤上標明，而正在當地回收。

中心得悉事件後，已隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進，初步調查發現，有關進口商曾進口受影響產品及在旗下零售點出售，進口商已將受影響產品停售及下架，並展開回收。

中心呼籲對奶類敏感的人士不要食用有關產品，若食用後感到不適，應盡快求醫，而市民購買食物時，亦應留意其最佳食用日期，不應購買及進食已過期的食物。