疫情網上爭議解決平台開發近700萬　議員轟「點都唔值幾百萬」

立法會財務委員會（16日）今日召開會議，審議政府向非政府機構一邦國際網上仲調中心有限公司（eBRAM中心）提供一筆過撥款，以發展和提升網上爭議解決及交易平台，資助其初期運作，涉及1億港元。不過，由於財委會年中已批出撥款5千萬港元予eBRAM中心設立新型冠狀病毒網上爭議解決平台，處理涉疫情的公眾或商業爭議，有議員在瀏覽該平台網頁後，批評開發網頁造價達700萬港元非常昂貴，斥「點都唔值幾百萬」。亦有議員關注eBRAM中心初期收支難達平衡，關注中心未來如何增加開支。

醫學界議員陳沛然表示，他了解開發網站及提升資訊科技系統的市價，質疑新型冠狀病毒網上爭議解決平台系統看似沒有太特別，惟網頁開發開支達680萬港元，有關資訊科技的經常開支更涉570萬港元，難以理解有關網頁系統有多複雜，希望局方可交代有關開支細項。非建制派議員鄭松泰就怒轟該網頁上的影片「死link」，網頁外觀更如「騙案」般，認為「點都唔值幾百萬」。

律政司普惠避免及解決爭議辦公室主任丁國榮回應指，當局已實際測試過相關平台，網站背後亦有一套系統，政府亦要求有關平台做到最高的保密要求，如需要設立私人雲端，強調不可單憑網頁就作判斷，需要了解系統中細節。eBRAM資訊科技總監譚俊基指，有關平台現時已可於手機及網上使用，網頁設計看似簡單，惟當中亦涉不少技術，包括做好身份認證及開發網上電子簽名，保障其安全性，當中涉不少成本。

議員容海恩就關注，eBRAM中心首7年收支難達平衡，希望中心可以交代如何預計第8年後有400萬港元盈餘，及有關收入來源。eBRAM行政總裁林濬回應指，相信現時處理疫情有關的案件難有收入，但未來可在處理其他仲裁案件中獲得收入，亦會與其他機構合作收取費用，及提供調解和仲裁訓練，相信至7、8年後可達收支平衡。