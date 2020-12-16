12港人蛇案其中10人今被起訴 鹽田區檢察院擇日舉行閉門聽證會

12名涉嫌違法港人於今年8月偷渡往台灣時被廣東省海警截獲，拘留在深圳市鹽田區看守所。深圳市鹽田區人民檢察院今日(16日)對2人以涉嫌組織他人偷越邊境罪，及8人涉嫌偷越邊境罪，向深圳市鹽田區人民法院提起公訴。

深圳市鹽田區人民檢察院指，鄧棨然、喬映瑜涉嫌組織他人偷越邊境罪；鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟等8人涉嫌偷越邊境罪，檢察院就上述10人涉及罪名向深圳市鹽田區人民法院提起公訴。對本案另外2名未成年犯罪嫌疑人，即廖子文及黃臨福，深圳市鹽田區人民檢察院將擇日舉行不公開聽證，並依法作出決定。

消息指，今年8月23日，上述12人乘坐由本港一個黑幫安排的快艇，由西貢布袋澳出發，打算偷渡潛逃台灣後申請政治庇護，惟在果洲群島對開內地水域被截獲。案中被控的12名人蛇，包括在港涉嫌違反《港區國安法》的「香港故事」成員李宇軒；另有3人是「屠龍小隊」成員，涉及去年華仁書院炸彈案，包括22歲香港公開大學三年級學生張俊富、20歲無業青年張銘裕及21歲IVE學生嚴文謙，3人在港涉串謀有意圖傷人罪等。

至於去年灣仔駱克道汽油彈原材料案，30歲售貨員鄧棨然、17歲港鐵技術見習生鄭子豪及17歲學生廖子文，則涉串謀意圖縱火及管有物品意圖損壞財產罪。

此外，29歲測量員李子賢涉去年金鐘暴動及襲警罪，18歲學生郭子麟涉去年暴動罪，年僅16歲學生黃臨福則涉企圖縱火罪。此外，29歲機械技工黃偉然涉嫌於今年1月上水村屋農田地的懷疑烈性炸藥案，被控一項製造爆炸品罪，獲保釋及不得離港，須遵守宵禁令。艇上唯一女子喬映瑜亦涉嫌與上水炸藥案有關，一直被本港警方通緝。