女大專生阻防暴警拉人　阻差辦公罪成還押候判

女大專生被指去年在將軍澳港鐵站阻礙防暴警拘捕一名女子，被控一項阻撓在正當執行職務的警務人員罪。大專生否認控罪經受審訊，今（16日）於觀塘法院被裁定罪成，還押至明年1月6日判刑，期間待索閱其背景及社會服務令報告。

被告劉詩敏（20歲）否認於去年11月14日，在將軍澳港鐵站A出口外，故意阻撓在正當執行職務的防暴警員張德俊。張作供指當晚在上址制服一名形迹可疑的女子，被告突然出現，試圖拉走該女子，隨即亦遭另一男警制服。被告則自辯指當晚與友人飯後往散步，友人聽見有警察便拉她走，期間她被警棍打腿及壓在地上。

裁判官莫子聰裁決時指，兩名警員均誠實可靠，證供合乎邏輯，盤問下亦無動搖及誇大，接納兩人所述為事實。相反，被告當時知道有人在將軍澳站聚集，還走一大段路去以身犯險，況且她與朋友沒犯事又何需逃跑，認為她的說法不可信亦不可靠。

辯方求情指被告修讀酒店及餐飲課程，現於一蛋糕店工作，其僱主表示不會解僱她。辯方又呈上求情信，指被告並非預謀犯事，案中所涉的拉扯動作只數秒，非同類案件中最嚴重，希望法庭考慮非監禁的刑罰，並先替被告索取感化或社會服務令報告作參考。

惟裁判官明言被告乃審訊後被定罪，顯示她沒有悔意，判即時監禁無可避免，除非她報告中表現出真誠悔意，否則法庭未必會考慮其他刑罰。