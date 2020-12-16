會計副總經理挪用船公司3.8億元　4項盜竊罪成囚15年

一名商船公司會計副總經理監守自盜，於2009年至2016年間挪用公司逾3.8億港元，將款項轉到自己名下的銀行及賭場戶口，用作購買3個本地物業、投資股票及理財產品，以及購買珠寶及名牌商品等。該名副總經理早前在高等法院受審，今日(16日)被裁定4項盜竊罪成，被判監15年。

46歲被告馬振傑被控於2009年至2016年間，偷竊屬於現代商船(香港)有限公司的據法權產，共值約3.8億港元。

據警方披露，被告在肇事公司任職副總經理，主要負責會計事宜，案發期間他盜用其上司、即公司執行董事的網上理財保安編碼器，在沒有公司授權下，分260次將共約3.8億港元轉帳到他名下3個銀行戶口、其於澳門多間賭場的帳戶，及其於內地及澳門的銀行帳戶。警方於2016年3月接報將他拘捕，經調查後，翌年4月決定對他落案起訴。據悉，被告所購置的3個本地物業共值逾4千萬港元。

案件今年10月於高院開審，而經歷37天審訊後，陪審團今日達成裁決，裁定4項盜竊罪成。法官判刑時表示，本案涉案金額及案情為同類案件中最嚴重，被告有計劃有預謀犯案，利用公司及上司多年對他的信任，法庭遂就4項控罪判他監禁共15年。

商業罪案調查科訛騙案調查組總督察馮培基表示歡迎法庭裁決，認為判刑足已反映案件嚴重性及收阻嚇作用。

此外，被告還面對僱主的民事索償，而早於2018年2月，他因為違反法庭頒發的財產凍結令，利用被凍結的財產過奢華的生活，在5個月內碌卡450多萬港元，被高院裁定藐視法庭，被判監禁4個月。