政Whats噏：涉政治語句惹爭議　民政處否決油尖旺區議會新春印刷品

油尖旺區議會節日慶典活動統籌委員會，早前通過訂購掛曆、揮春同利是封等新春印刷品。由於設計會採用「招財進寶」合體字，倒轉睇就係「追求民主自由」，惹來利用公帑印製宣傳品以表達政治訴求嘅質疑，後來有關物品更疑遭內地海關扣查。該區民政事務處回覆話，如果有關宣傳品引起誤會同影響社會和諧，秘書處唔應該批准同派發有關物品。

委員會主席李偉峰上星期接受東網查詢時話，前述嘅新春節日印刷品都係喺會上經過討論後獲批出撥款印製，當時民政處並無反對，其中揮春涉款20至30多萬港元，原定出年1月交貨，但最近獲印刷商告知掛曆、揮春同利是封都被扣起。東網向該區民政處查詢批出相關撥款申請原因，處方回覆話，該區節日慶典活動統籌委員會今年6月初討論新年印刷品設計，決定以「招財進寶」嘅合體字代替傳統「福」字製作印刷品，討論期間未有提到任何政治宣傳，並指示按程序進行採購。就印刷品近日所引起嘅爭議，民政處認為有關宣傳品若引起誤會同影響社會和諧，秘書處唔應該批准同派發有關物品。被問到點解唔喺會上反對有關撥款申請同埋會唔會協助派發有關物品，處方就話無進一步補充。