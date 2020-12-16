緊密接觸者等候逾72小時方入隔離營　張竹君：平均每日仍有幾百人等候

第4波新冠肺炎涉及多個群組爆發，導致確診個案急升，其緊密接觸者更以倍數增長。東網接到市民投訴，指家中有成員確診後，自己被列緊密接觸者，但在家等候逾72小時仍未收到衞生防護中心通知入住檢疫中心，批評中心跟進工作緩慢，讓市民自生自滅。衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會承認，現時將緊密接觸者送往檢疫設施有延遲情況，並透露每日有幾百名緊密接觸者等待入隔離營。

市民X先生指，其父母本周一(14日)證實確診，自己及妻子被列緊密接觸者，需要在家等候衞生防護中心通知到隔離營。惟X先生多次致電中心跟進送往隔離營時間均未有答覆。他批評，連日來中心一通電話都無關心過，並稱自己雖然理解現時中心工作忙碌，但最少都要提供送往檢疫時間，而不是讓市民自生自滅。X先生其後在今日下午5時才收到通知，明天到竹篙灣隔離。

對於有緊密接觸者遲遲未被送到檢疫中心，張竹君在疫情記者會指，個別個案有很多緊密接觸者，平均每日都有幾百名緊密接觸者等待入隔離營。她又指，相關同事已盡做。