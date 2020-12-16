彩雲邨明麗樓爆疫　袁國勇：全幢33及34室住戶即時撤離送檢

黃大仙彩雲(二)邨明麗樓至今已有6個單位出現確診者，其中屬33室單位佔3個，34室有2個，令人關注會否如東頭邨貴東樓般出現渠管播毒。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇晚上到明麗樓視察。他視察後表示，目前未知道是否喉管出現問題，為安全起見，全幢的33、34室單位住戶需要今晚即時撤離送檢。

袁指，確診個案涉及同一幢大廈3個「33」室及2個「34」室單位，有關單位更共用同一條通氣喉及污水糞便渠，由於有關屋邨已有42年歷史，喉管及其接駁位有老化迹象，有理由相信病毒傳播與喉管有關，惟袁指，專家暫時亦未能肯定病毒傳播方式，亦不排除透過空氣傳播的可能性。

他又提到，有大廈住戶表示，於沖涼及如廁時，有糞便等異味，懷疑由地渠傳上，但因仍未清楚病毒傳播機理，為安全起見要求33室及34室居民今晚撤離，待房屋署及環境署可派員入單位檢查喉管。目前僅得出病毒傳播方式為「上至下」或「下至上」，雖有2個單位住戶將通氣喉切斷，但封口完好，而大廈外牆亦比氣喉高，推斷不涉及「繞流效應」，暫時未知病毒如何傳播入屋。