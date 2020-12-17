暴疫夾擊　燒臘師傅收入大減　推拿按摩師零收入

41歲燒臘師傅陳景昌受暴疫夾擊，每月放無薪假日數由去年5至6日增至現時12日，月入由2萬多元減至1.4萬元，最近政府禁夜市堂食，他預料收入減至1萬元。他獨力供養退休父母、太太及3名子女，入不敷支，壓力甚大。疫情下，他無法到醫院探望患病的父親，聽聞同一病房有病人確診新冠肺炎，更令他憂心。

他批評政府未做好邊境檢疫，期望「政府盡快搞好疫情 」，令本地個案清零，以免市民手停口停，他又期望政府再向全民發放1萬港元現金津貼，好過年關。

現年50歲推拿按摩師溫女士於3年前在元朗開舖做老闆，政府今年4月、7月下令推拿按摩處所停業，她月入2萬元頓成零收入，8月租約期滿時她忍痛結業，現靠上門及中醫診所掛單為長者或病人推拿，月賺約3000元。屋漏兼逢連夜雨，在酒店餐廳當大廚的丈夫接到裁員通知，下月中離職便失去約2萬元收入，一家四口要靠積蓄生活。

溫說，政府推出第2輪政府抗疫基金時，她的推拿按摩店已結業，未能申請。對於政府向大企業如國泰航空注資300億港元及資助6.8億元保就業計劃，她質疑政府傾向幫助大財團、大企業，少理會中小企經營苦況，建議政府為僱主提供租金津貼及為僱員提供現金津貼。

裝修師傅葉曉東指往年年底裝修高峰期月入可達5萬至6萬元，今年疫情令他開工不足，收入減半，一份糧要養活一家五口，經濟壓力，晚上難眠時會思量疫情何時結束。他批評政府防疫檢測上做得不夠，總是「講多過做」，期望盡快控制疫情，可恢復工作量。他認為，政府再發放現金津貼是治標不治本，建議推出短期工程，創造就業機會。