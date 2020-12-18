醫療集團與8酒店合作　下月首推健康管理兼度假計劃

疫情對本港酒店及醫療機構造成不少影響，有醫療集團與酒店集團攜手，推出創意 「醫療Staycation」計劃，合作的夥伴酒店有8間，暫定推出2個計劃，市民可以接受一條龍服務，既檢查身體，又能在酒店中度過假日，計劃的費用由6,000港元至22,600港元不等。

中環外科行政總裁鄭秉熹表示，一直有研究「本地醫療旅遊」的可行性，新冠疫情亦成為開展「醫療Staycation」的契機，因為疫情令港人的健康意識提高，加上疫情導致醫療及酒店業皆受到影響，兩個行業的合作可帶來協同效應，並攜手渡過難關。至於快將推出的兩個「醫療Staycation」計劃，包括「年度健康檢查套餐（即腸胃內窺鏡及/或身體檢查）」、及「體重管理套餐」。計劃下月便會首推。

鄭續指，計劃時會跟足衞生署的指引，在醫療程序前一天及當天以電話詢問客人的健康狀況、曾否出境等，並會安排24小時的應急熱線，以解答客人完成檢查後遇到的問題。「醫療Staycation」的價格由6,000港元至22,600港元不等，已包括一晚酒店住宿，每個套餐皆有5個價錢，視乎酒店所包括的餐飲、服務及條款等。

其中一間參與計劃的為香港美利酒店，其銷售部門主管羅健雄表示，現時酒店為計劃準備了2個方案，顧客可以在留宿時選擇「包3餐」或是1200港元的現金代用券，若客戶進行體重管理後對餐飲有特別的要求，酒店亦可配合。