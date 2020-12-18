Dr.東：10年間洗腎人口增25%　醫生籲採取低蛋白飲食

腎臟是人體重要器官，根據醫院管理局統計，比較2006年至2016年，本港因腎病而需洗腎的人口大增逾25%。腎科專科醫生黃煜表示，需要洗腎的人士中，中年人士升幅最顯著，他強調，對腎臟已出現問題的人士來說，保持腎功能、延遲洗腎需要非常重要，有研究指，延緩洗腎可明顯減低死亡風險及心血管事件，而採用低蛋白飲食方法有助減慢腎病惡化速度，不過，黃呼籲實行低蛋白飲食法的患者要留意營養補充，避免營養不良。

腎臟協調身體內水分、電解物及血壓等，並製造紅血球激素及協助製造維他命D。若腎臟功能受損，出現腎功能衰竭，身體累積廢物，影響身體所有器官運作，便會形成慢性腎衰竭，腎功能下降，患者便有機會要接受透析治療（俗稱洗腎）。黃煜指，慢性腎病通常帶來不可逆轉損傷，若腎功能持續下降，至不足15%，即末期腎衰竭，患者便需要洗腎，甚至換腎。黃稱，患者依靠洗腎代替腎臟功能，以維持生命，不但影響患者生活質素如限制其活動，更有機會無法正常照顧家庭及工作。

有研究顯示，延緩洗腎可明顯減低死亡風險及心血管事件，而低蛋白飲食可延緩成人患者的洗腎需要。黃煜解釋，蛋白質的攝取量對患者有不同影響，慢性及急性腎衰竭患者採取低蛋白飲食有助身體。建議晚期腎病患者按自己體重，每日攝取每公斤0.6克的蛋白質，當中一半來自高生理價值(BV)的蛋白質，如奶類、雞蛋及魚類等；另一半蛋白質則來自飯麵等主食及蔬菜，避免攝取低生理價值的蛋白質如堅果類及乾豆類等。

黃又提醒，不少患者存有飲食迷思，以爲「食得清」、「嚴格戒口」便對病情有幫助，但有機會導致攝取熱量過低及營養不良的問題，屆時身體會分解自身蛋白質作爲熱量來源，變相增加代謝廢物，加重腎臟負擔，得不償失；而攝取錯誤分量的蛋白質可導致肌肉減少症，令身體平衡力下降。他建議患者除注意日常飲食，亦可按需要使用腎病轉用的營養補充品如酮酸胺基酸配合低蛋白飲食，減少氮廢物的堆積，減低腎臟負擔。

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