東方日報A1：裁員爆升　年關慘情

港府斥資約880億元推出兩期保就業計劃，但保障打工仔飯碗的成效甚微，最新經季節性調整的失業率依然高企，由今年8至10月的6.4%輕微下跌到9至11月的6.3%，失業大軍仍高達24.4萬人。保就業計劃上月底結束，多間大企業隨即裁員，至少有6,800名打工仔飯碗不保（見表）。有勞工界代表指出，失業率低估現實情況，因近日爆發第4波疫情，不少經濟活動再次停頓，預期未來元旦後至農曆新年都要「捱住過」，促政府向失業人士提供為期半年的現金支援。有學者更預計，未來失業率或會回升0.3個百分點至6.6%，若疫情未能紓緩，更有可能進一步突破7%。

政府統計處數字顯示，失業人數由今年8至10月的25.7萬，跌至9至11月的24.4萬人；就業不足人數由14.8萬跌至13.3萬，而就業不足率則由3.8%下跌至3.4%。總就業人數增加2.2萬人至約365萬人，總勞動人口亦由約388萬升至約389萬人，增加約8,900人。

按行業分析，金融、保險、地產、專業及商用服務業，合計失業率在9至11月，上升0.1個百分點至4.3%，當中保險業升至2.8%，增幅達0.3個百分點；金融業亦稍升0.1個百分點至3.2%。

另外，公共行政業的失業率亦增加0.3個百分點至1.3%。至於零售、住宿及膳食服務業，合計失業率則下跌1.1個百分點至10.1%。

勞工及福利局局長羅致光指出，由於本地第3波疫情趨穩，勞工市場呈現輕微改善，但勞工市場情況在9至11月仍然疲弱。鑑於最近出現第4波疫情，他預料勞工市場壓力會在短期內再次上升，換言之，失業率或會在短期內再上升。

雖然最新失業率輕微下降，但中文大學商學院高級講師李兆波指出，有關數字尚未反映保就業計劃結束後的情況，加上近日第4波疫情來襲，當局再收緊社交距離措施，擔心未來失業率再次回升，若疫情持續更可能突破7%。

而即將上任的勞工顧問委員會勞方代表譚金蓮亦稱，近日疫情嚴峻，影響市民消費意欲，有店舖因而削減分店數目及裁員，或安排員工停薪留職，失業率不但未能完全反映工友苦況，未來更會攀升。基層工友苦不堪言，她促請港府向失業人士提供為期半年，每月6,000元的現金支援。

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