探射燈：旺區湧吉舖　商戶苦撐蝕住做

經濟不景，多區湧現吉舖潮，招租廣告隨處可見，旺角是其中一個重災區。

新冠肺炎疫情重創本港經濟，多區湧現吉舖連連，招租廣告隨處可見，當中旺角、尖沙咀、銅鑼灣等地更是重災區。有學者警告若疫情一直未能受控，未來吉舖數量會愈來愈多，經濟更差。

「依家個個都係蝕住做，要錢唔要貨，但有時一日連一單生意都冇。」在女人街經營排檔20多年的檔主表示從業以來，首次見旺角有這麼多吉舖，女人街的排檔亦只有四分之一開檔營業，很多檔主已「做唔住」。市道差，不少店舖因經營困難結業，旺角通菜街逾30間吉舖，佔整體約2至3成；尖沙咀加連威老道吉舖率高達4成，愈近漆咸道南愈多吉舖；銅鑼灣波斯富街有約30間吉舖，佔整體3至4成，其中一段約20間店舖中，有近一半為吉舖，店舖空置問題嚴重。

香港中文大學商學院客座教授冼日明分析，吉舖湧現源於過去一年的疫情影響，本港旅遊業近乎停頓，市民出外消費意欲亦大減，所以不少店舖因無生意及對市場前景無望而被迫結業。若疫情持續至農曆新年，他預計來年吉舖數量會繼續上升，市面商舖種類及市場佔有率亦會經歷「大洗牌」。