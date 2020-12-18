探射燈：疫境消費更審慎　網購趨盛行

經濟前景不明朗，市民消費意欲大減，消費模式亦有改變。早前有機構發表調查報告指疫情下，港人理財態度愈趨審慎並盡量節省不必要開支，消費亦漸趨數碼化。專家指經濟低迷，市民減少消費是無可厚非，惟並非長久現象，市民消費意欲會隨經濟復甦慢慢回升。

有金融機構在疫情中期訪問逾千名市民，有關其消費、財務健康等態度及看法。結果顯示63%受訪者在過去數月沒有「報復式消費」，27％人表示因憂慮經濟或就業前景，希望多個錢傍身。另一機構調查亦發現疫情下消費者的日常生活支出減少，包括旅遊開支、飲食及奢侈品等，5成消費者表示疫情期間經常在網上購物，並傾向使用數碼支付程式。

經濟學者巫伯雄指現時市民消費謹慎源於經濟前景不明朗及財政緊絀，目前開支主要用在必需品上，減少購買奢侈品屬正常，但不會是長久現象，待經濟好轉後，市民消費意欲會逐漸回升，只是未必會在短時間內反彈，需時慢慢回復，「當市民嘅儲蓄回復至一個佢認為嘅安全水平，就會慢慢增加消費。」但他估計疫情過後，市民習慣電子消費，未來電子消費會成為大趨勢，網購亦會愈趨盛行。