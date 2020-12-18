探射燈：食肆冬至陷絶路　外賣盆菜盡地一煲

政府歎慢板抗疫致疫症肆虐，日前實施晚市禁堂食令及禁聚令更橫跨冬至，各行各業叫慘。食肆未能開辦冬至晚市，收入大減9成，只能靠售賣盆菜及外賣「吊命」；有經營盆菜負責人直指，今年只有約100張「細盆」盆菜訂單，生意較去年大減8成；海味街不少店舖門可羅雀，有店主大嘆「搵埋都唔夠交租」。議員狠批政府防疫不力，令市道出現骨牌式蕭條。

「做咗十幾年嚟未試過冬至市道咁差！」黃金盆菜飯店負責人鄭水平指今年冬至盆菜訂單只有約100張，較去年同期約600張，大減逾8成；市民為減少人群聚集，今年大多購賣4至5人分量的盆菜供一家人食用，以往為款待親朋好友而購買「大盆」盆菜的訂單僅零星數張。他直言擔心疫情發展，希望來年新年生意會較今年冬至及中秋好。

香港餐務管理協會會長楊位醒坦言，今年受疫情影響，酒樓未能在冬至開放晚市，預計今年冬至生意額會大跌9成。他直指從業近50年，即使是沙士及金融風暴亦未曾試過如此差市道，「如果疫情唔可以喺新年前受控，我相信唔少酒樓會執笠。」

為挽救冬至市道，有中式酒樓推出盆菜套餐及外賣，楊估計盆菜及外賣生意或可挽救一至兩成生意，雖然無法幫補太多，但聊勝於無。他指政府在疫情期間有幫補飲食業，但防疫措施朝令夕改，令業內人士無所適從。

此外，海味業界亦大嘆生意未如理想。日前周末，記者到訪上環海味街，看見不少店舖「拍烏蠅」，即使減價促銷，亦未見有太多客人光顧。經營海味店十多年的許先生坦言，今年生意大減9成以上，連冬至等旺季亦未能帶動生意，慨嘆生意難做，有些日子甚至只有一、兩宗生意。他批評政府提供的補貼多數小商戶未能受惠，因多數用於交租，「賺埋都唔夠交租。」

同區另一海味店店主傅桂文亦表示經營生意近20年，今年是有史以來生意最差的一年，生意至少失去一半，以往冬至前夕會「做到唔停手」，今年市民卻大多只看不買，或者只買低價貨品，現時只能依靠熟客生意，勉強維持開支。

議員柯創盛批評政府抗疫措施「唔湯唔水」，未能有效遏止疫情及支援各行各業需要。他強調若經濟長時間未能復甦，未來重啟經濟將十分困難。另一名議員邵家輝促政府加大力度支援受影響行業，否則當大規模結業及裁員潮出現，將難以挽回。