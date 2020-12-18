疫情撞正聖誕新年檔　資助僅夠吊命　飲食業促港府誘業主減租

抗疫近1年，百業飽受衝擊，政府昨(17日)公布，擬向防疫抗疫基金再注資64億港元，當中34億港元將撥予飲食業，按食肆規模可獲10萬至50萬港元不等。餐務管理協會會長楊位醒今早(18日)在電台節目表示，今輪防疫抗疫基金資助額平均等於業界1個月租金，僅夠「吊一吊命」。他又指12月是飲食業黃金檔期，往年生意可達160億港元，「撞正」第4波疫情，令不少公司取消周年晚宴，訂枱做冬的食客亦大減。

他指，近日不少酒樓閉門謝客，但旺區大型酒樓月租可達100萬港元、茶餐廳租金亦須約13萬港元，擔心農曆新年前或有食肆倒閉潮，建議政府可補貼2個月租金，並以差餉等形式，吸引業主減一半租，以紓緩業界壓力。

餐飲聯業協會會長黃家和亦指，聖誕新年等傳統旺季受制防疫措施損失慘重，但今輪支援僅夠飲食業界交租或緊急開支，員工薪金則仍未有着落，預計業界收到補貼亦會用以還債，未能營業，對從業員生計壓力相當大，建議政府再推行「保就業」計劃。

健身業同樣受疫情影響停業多時，香港健體專業人員總會會長王曉山表示，業界今年以來停業過百日，生意損失龐大，過去數月更有400間健身室倒閉。惟今輪資助額尚不足支付工資及租金，認為幫助不大。

他又批評，有健身教練雖考獲國際證書及健身機構證書，卻因未註冊體育教練牌而未合資格申請補助金，令今輪合資格的健身中心僅1200間，較上一輪1600間少，業界已就此向議員反映，批評政府聽不到，甚至選擇性不聽業界聲音。他建議政府考慮放寬申請門檻，若健身教練可出示工作及場地證明即可獲資助，讓更多從業者可獲得資助。