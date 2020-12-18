5指定檢疫酒店今運作　街坊憂選址近民居增播疫風險

港府早前宣布，海外人士抵港需以專車送往指定酒店隔離檢疫，其中5間今日(18日)起投入運作。位於九龍城的富豪東方酒店，繼早前用作等候檢測結果中心後，今再度成為指定檢疫酒店，有附近居民指出，附近較多長者居住，擔心被感染，只能無奈稱「政府要防疫，無得反對」。下午約2時，首批旅客乘專車抵達該酒店，進入酒店前有職員為旅客核對資料，酒店門外則有食環署安排的外判清潔工以漂白水清潔街道。

東網記者今早到富豪東方酒店視察，該酒店門外貼出告示，指只限檢疫人士入住，檢疫人士的家人可攜帶生活用品到酒店給檢疫人士，但據酒店職員透露，家人只能將用品放於大堂，透過職員送到檢疫人士房門外。另外，早上亦有清潔員工清潔及消毒酒店範圍，保持地方環境衞生。

居民黃女士表示，她與丈夫居於酒店的鄰近大廈，附近亦住有不少長者居住，擔心他們較易受感染。今年4月該酒店曾用作檢測結果等候中心，對今次再成為指定檢疫酒店不覺意外，她只能無奈接受。不願上鏡的黃先生則稱，其大廈一樓與富豪東方酒店連接，以往會有酒店職員經一樓出入，但今天起沒有職員在該樓層乘搭電梯，相信居民與職員間不會有太多接觸。

附近車房店東于先生表示，早前富豪東方酒店用作檢測結果等候中心，已有大批警員維持秩序，導致客人的車輛無法在附近停泊維修，估計今次再度成為指定檢疫酒店，相關的維持秩序措施會再次出現，無可避免會影響生意。

東網記者今早約9時半亦到另一間指定酒店荃灣帝盛酒店視察，酒店門外張貼告示，列明為「指定檢疫酒店」，又表明「禁止訪客」。一輛掛有政府車牌的旅遊巴其後駛進酒店，1名身穿全套保護衣的人員落車，未知是否醫護人員。酒店透露，接收的第一批旅客約於中午12時抵港，他們會先到亞洲博覽館檢測，再由專車接載，預計約下午2時到達酒店。

今日啟用的5間指定檢疫酒店，包括荃灣帝盛酒店、灣仔帝盛酒店、九龍城的富豪東方酒店、尖沙咀君怡酒店及九龍酒店。其餘31間指定檢疫酒店，將於下周二(22日)投入運作。接受檢疫的來港人士，抵達機場後必須乘坐政府安排的專車前往酒店。

政府早前表示，旅客進入酒店大堂後，工作人員需在數分鐘內完成入住登記手續，旅客進入房間後須啟動手帶，至檢疫第14晚，旅客須接獲通知第12日的檢測結果，證實並無染疫後，才能離開酒店。另外，酒店大堂出口會有員工24小時查核旅客身份，檢疫人士不准進入酒店接待處以外地方，亦不准接受探訪。政府會派專責人員巡查，確保酒店遵守要求。