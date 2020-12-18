跨境司機在港接種疫苗將獲內地認可 議員促同步推健康碼加快通關

跨境司機在港接種疫苗後，將獲內地認可。

立法會交通事務委員會今早(18日)透過視像會議形式，舉行非正式會議。會上有議員關注跨境司機日後在港接種新冠疫苗後，能否獲內地認可，令健康碼得以推展，早日通關。運輸及房屋局局長陳帆表示，政府以預先採購方式訂購3款疫苗，稍後跨境司機只要在港接種其中一款疫苗，內地關口方面也會認可，方便日後跨境交通。

有指深圳早前擬探討收緊入境安排，要求跨境貨車按車牌尾數作單雙號限行，無疑影響跨境交通。旅遊界議員姚思榮今日於會上稱，預計跨境交通恢復需寄望疫苗發揮作用，「等到本港(疫情)清零實有排搞」，他建議優先讓跨境客運司機接種疫苗，同步落實健康碼互認，盡快通關。

陳帆回應指，明白跨境運輸業於疫情面對很大挑戰，商務車司機期待疫情受控後能盡快通關，政府亦一直與內地方面溝通，盡可能確保跨境運輸正常運作。陳帆續指，只要香港跨境司機接種本港採購的疫苗，「不管哪一款(疫苗)，(內地)都會認受」。