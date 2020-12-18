彩雲邨明麗樓昨增4人染疫 另有25食肆上疫榜

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚更新確診者行蹤及住所表，黃大仙彩雲邨明麗樓和西灣河康東邨康瑞樓分別再多4宗確診個案，共8人確診。另外，新增25間食肆有確診者到訪，包括醫管局大樓職員飯堂、金鐘海富中心商場Oliver's Super Sandwiches、深水埗的劉森記麵家等。

黃大仙彩雲邨明麗樓昨新增4人確診，包括71歲女子、86歲男子、70歲男子以及31歲女子，他們居於33和34室，至今累計全幢共有6個單位有人染疫，10人確診。西灣河康東邨康瑞樓亦新增4宗個案，包括一名28歲女子、55歲女子、27歲女子和32歲男子。

另外，有去過張敬軒演唱會的確診者居住的旺角Skypark及港鐵南昌站上蓋匯璽2A座亦各新增一宗個案，分別為一名34歲男子及一名33歲女子。

食肆方面，新增25間食肆上疫榜，包括醫管局大樓職員飯堂、海富中心商場Oliver's Super Sandwiches、深水埗福榮街80號劉森記麵家、天晉匯2期Goobne Chicken及時代廣場千両等。

新增確診者到訪食肆名單

港島

●金鐘海富中心商場 Oliver's Super Sandwiches

●鰂魚涌英皇道979號 彩雲軒海鮮酒家

●北角渣華道98號 功夫點心

●堅尼地城北街16-30號 大家樂

●堅尼地城美菲閣 太興

●堅尼地城卑路乍街32號A 粥君好

●堅尼地城卑路乍街110-112號 佳記餐廳

●堅尼地城加多近街45-55號 潮順記茶餐廳

●上環無限極廣場 潮江春

●上環荷李活道200號 科記咖啡餐室

●上環修打蘭街25號 炳記茶餐廳

●銅鑼灣時代廣場 千両

九龍

●旺角醫管局大樓職員飯堂

●佐敦莊士倫敦廣場 肯德基

●太子新望大廈 麥當勞

●深水埗福榮街80號 劉森記麵家

●大角咀奧海城 KFC

●紅磡市政大廈 文記海鮮飯店

●紅磡蕪湖街99號 香港仔魚蛋河新時代

●油麻地海景閣 四川辣妹子

●觀塘豐利中心 大家樂

●觀塘鱷魚恤中心 譽宴．星海

新界

●元朗好順泰大廈 太興

●將軍澳天晉匯2期 Goobne Chicken

●將軍澳新都城中心2期 一粥麪