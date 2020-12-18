中大生藏剪鉗六角匙意圖毀壞　審訊後定罪判入更生中心

中大男生去年11月坐車時遇警方截查，並因被搜出剪鉗及六角匙，而被控管有物品意圖摧毀財產罪。男生今（18日）在九龍城法院被判進入更生中心。辯方為被告申請保釋等候上訴，惟裁判官鄭念慈認為被告上訴成功機會低，又指被告在警方保釋期間犯案，加上近日棄保潛逃風險增加，駁回其申請。

法庭早前為20歲的被告施朗頴索取更生中心和勞教中心等報告，裁判官指報告顯示，被告在干犯本案前，曾因另一案被警方拘捕，並獲保釋，該案將於稍後在區院審理，辯方確認其事。

裁判官判刑指，雖然被告親撰求情信，表示「願接受法庭所有處罰」，惟他最初選擇不認罪，法庭認為他悔意有限。但考慮到他的年紀，不打算判他即時監禁，而因應他的身體狀況，最終判他進入更生中心。

被告事發時為香港中文大學一年級生，他被控於2019年11月18日，在油麻地佐敦道和志和道交界，保管10個不同型號六角匙及一個剪鉗，意圖在無合理辯解的情況下使用該物品，以摧毀屬於路政署的圍欄。雖然路政署外判工程師指該些工具不能用以拆毀欄杆，但法庭仍認為可用以損毀其他財物，遂裁定他罪成。