中環海濱地王今日起招標　仍堅持非價高者得惹爭議

因被指黑箱作業而為人詬病的中環新海濱3號用地納入本年度第2季度賣地計劃，政府今(18日)宣布正式招標，出售中環新海濱3號用地，在明年6月18日截標。在一片爭議聲中，政府仍堅持非傳統的價高者得拍賣，在疫市下以「雙信封制」的招標方式，即在審批標書時同時評估設計和價錢出售這幅地皮。

發展局發言人表示，「雙信封制」的評審準則除建基於規劃大綱的主要要求外，亦能鼓勵投標者於建議書中多加落實上述的願景，如建築和城市設計、公眾休憩空間、暢達性和易行性、綠化和園境，以及政府、機構和社區設施等，又強調3號用地是中環核心商業區內一幅具規模的優質商業用地，加上其優越海濱位置，綜合發展能為香港帶來經濟和社會效益，希望把3號用地打造成香港的嶄新地標。

是次招標安排依照《物料供應及採購規例》釐定，投標者需同時以不同的信封遞交價格建議和非價格建議，評審準則中的價格建議和非價格建議兩者評分比重相同，各佔50%。政府強調，非價格建議需達到合格分數、不低於政府所設定的底價。為增加透明度及參照現行土地出售安排，政府會在完成交易程序後以不具名方式，在合適的時間公布所有符合要求的未中標者的總評分、出價及設計方案概要。

一直關注土地議題的葵青區區議員尹兆堅表示，涉事的土地可能是全港最高價值的土地，在現時港府的誠信、民望甚低的情況之下，若再以沒有客觀劃一標準的非價格形式衡量招標準則，難免會令人質疑是否有「官商勾結、利益輸送」、「內部分定餅先」的情況，除了難以令未中標者信服，「中標嗰個都會好大鑊」。

問及港府最後會把所有未中標者的總評分、出價及設計方案概要公布，尹兆堅認為該做法僅是「做咗場戲」，但就評審準則的爭議恐會「無日無之」。尹又稱，所謂的非價格性準則如設計特色、環保等因素，亦難免會造成「虛位」，無形中為港府製造了一定的主導權，能更容易影響招標結果，他預計可能是由於港府擔心該地皮會「流標」，因此以「雙信封」形式吸引發展商競投。

本土研究社成員陳劍青表示，「雙信封」形式的招標最直接影響的是公帑收入，若以非價格的因素影響招標結果，或會使該幅土地「賤價賣」，令政府的賣地收益減少，最後政府若需要「補返條數」，便有可能需要「攞原本要嚟起公屋嘅地出嚟賣」，影響長遠的土地資源分配。陳又指出，不同的招標方式的價格可以相差達幾百億港元，反問「點解依個(土地)會有特殊待遇」，認為政府應盡早更改該土地的招標方式，以免立下壞先例。

3號用地地盤面積約為47,967平方米，指定作非工業（不包括住宅、倉庫及加油站）用途，最高的樓面面積可達150,000平方米。買方將須在用地範圍內提供不少於25,000平方米的公眾休憩空間（當中不少於12,000平方米須設於地面）、一個橫跨龍和道和耀星街的連貫園境平台等，這些公共空間和行人連接設施未來會全日免費開放。