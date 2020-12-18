檢疫中心疑亂棄醫療廢料　區議員憂屬高傳染性促交代

政府上月宣布重開鯉魚門公園及度假村檢疫中心，惟前日(16日)出現懷疑醫療廢料隨處棄置的問題。在傳媒及區議員多日連番查問下，衞生署拖延2日才承認因入住檢疫中心人士增加，廢物等待相關部門及持牌醫療廢物處理商的時間有所延長，但仍拒絕交代醫療廢料內容及垃圾存放多久等重要問題。東區區議員黃宜今日(18日)質疑是次事件涉及的廢物為高傳染性，當局應向公眾交代。

黃宜指衞生署應有既定處理醫療廢物的指引及程序，但透明度相當低，公眾毫不知情，設立檢疫中心前也無任何溝通和諮詢，當局絕對有必要披露更多細節，包括醫療廢物內容，給公眾一個交代。她又質疑，據公立醫院的準則，置於紅色膠袋的醫療廢物為高度傳染性的廢物，傳染性低的則置於黑色膠袋，相信是次事件涉及的廢物為高傳染性。

當局並非首次不當處理醫療廢物，本年9月，東區走廊出現大量口罩、保護衣、面罩等廢料，與民居只是一街之隔，懷疑是運送過程因未有包好而散落一地，但政府卻指這些垃圾可作家居垃圾處理，是無稽之談，難以服眾。就如何改善、爲何出錯，政府都沒有交代，面對東區區議會的多項查詢，都只是書面回覆，從不現身議會直接解答問題，對此黃表示相當失望。

立法會衞生事務委員會副主席石禮謙認爲，入住檢疫中心的市民爲了公共衞生及安全，交出個人自由、配合政府防疫，當局更加有必要提升透明度，好好交代事件，令檢疫中心內外的人都心服口服。檢疫中心要做好感染控制，才叫做檢疫中心，若留有後門，如無掩雞籠，就毫無意義。

環境保護署表示，在檢疫中心內的醫療站所產生的廢物(例如針筒、針咀、未消毒的化驗所廢物等)屬於醫療廢物，須按嚴格要求妥善包裝、儲存，並交由持牌醫療廢物運送商運離檢疫中心處理。而檢疫人士所產生的生活廢物，根據衞生防護中心的感染控制指引，收集後亦會交由持牌醫療廢物運送商運離檢疫中心處理。環保署正與相關部門了解情況，協調改善廢物處理的流程。