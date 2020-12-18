今增70宗確診　25宗屬源頭不明　新蒲崗音樂教室爆疫10人中招

第4波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(18日)新增70宗確診，包括6宗輸入個案、25宗本地源頭不明個案，及39宗相關個案。相關個案中，黃大仙彩雲(二)邨明麗樓再有1人確診；歌舞群組再添2病例；一田群組增1人確診；將軍澳藍田隧道地盤多1人確診，本港累計7,970宗確診。另外，今日有逾70宗初步確診。

張竹君指，再增多個地點爆疫，其中位於新蒲崗新時代工貿商業中心的「Billy Sir音樂教室」，共有10名相關人士確診，當中包括1名老師及5名學生，其餘4人為確診師生的親友。張表示，該名老師曾在12月3日及8日教學生唱歌，學生年紀介乎50至60歲，並以一對兩三名學生的形式上課。

東網向Billy Sir查詢，他指自己周日在家暈倒後被送院，現時情況穩定，「醫生話過多幾日可以出院」。另外，音樂室拍檔高小姐亦染疫，她現時在屯門醫院留醫，對於音樂室上月仍然舉行音樂會，她指有遵守防疫規定，如入座率不超過75%，每個人使用麥克風後都會消毒，大合唱時大家都有戴上口罩。

而柴灣景翠苑亦有5個單位的住戶確診，層數與坐向均不相同，其中3個單位的住戶有交談及互訪，被列為相關個案，另有1個單位的確診住戶與東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍群組有關，餘下單位的住戶則是無源頭個案，為安全起見，當局將安排於景翠苑派樽。

至於當局早前於爆疫的黃大仙彩雲(二)邨明麗樓，以及乙明邨明恩樓作環境採樣，經化驗後，相關樣本均沒有帶病毒。

另外，張稱因應返港確診者的潛伏期較長，當局經考慮後決定，回港人士在抵港的第19日，將需要再次採樣檢測。

醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)庾慧玲指，九龍醫院1名骨科男護士昨晚(17日)初步確診，太太列作密切接觸者，其兄長及大嫂亦於今早同告染疫，有關人士曾參與同一場生日派對。

庾又指，明愛醫院1名71歲男病人早前因高血糖及跌倒入院，由於其肺部X光片正常，故入住該院內科及老人科病房，惟其後檢測後證實染疫，已即時轉入隔離病房，目前情況穩定。曾與該患者同病格的8名病人須檢疫檢測，另有1名醫護由於未穿着合適的防護裝備，須進行醫學監察，院方會為患者曾逗留的地方及病房作徹底消毒。

醫管局公布，截至今日上午9時，過去24小時共有94名確診病人出院，至今共有6,628名病人康復出院，現時共有1,115名確診病人分別於22間公立醫院及社區治療設施留醫，其中61人情況危殆，61人情況嚴重，其餘993人情況穩定。目前公立醫院已啟用681間負壓病房，合共1,241張負壓病床。