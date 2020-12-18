連日多宗工業意外致4死1重傷　工會倡全港地盤停工確保安全

工業意外後果嚴重，近日更接連發生奪命工業意外，導致4名工人喪命1人重傷。工業傷亡權益會今日(18日)就今年度工傷及職安作回顧，表示今年因新冠肺炎疫情導致開工不足及間歇性停工，令因工受傷數字大幅下降，惟致命工業意外不跌反升。工會呼籲政府應勒令全港地盤暫時停工，以讓業界檢視施工安全，亦倡議把新冠肺炎納入指定職業病補償範圍，以保障從業員的權益。

工權會總幹事蕭倩文表示，根據勞工處數字，截至2020年上半年，一共發生了的12,389宗工傷意外，較去年同期的16,549宗下跌近25%，惟截至目前為止，本年致命工業意外已較去年增加3宗。蕭續指，今年7月中旬第3波疫情開始爆發、以及12月上旬第4波疫情爆發期間，共發生9宗致命工業意外，佔建造業全年個案40%。

蕭擔心，疫情爆發導致停工，工人為追趕進度成其中一個意外頻生的原因，而風險評估不足、安全設備不足、施工流程不當的情況亦未有改善，令每年致命意外宗數居高不下。蕭又指，致命意外亦涉及建造業的陋習，如意外發生後未有即時報警僅召喚救護車、未有即時通報勞工處、事後改動現場環境情況等，勞工處應就意外盡快向公眾交代意外成因及其跟進工作，並加強對地盤的突擊巡查，積極監察施工安全，保障工人生命安全。

對於政府提高違例罰則，工權會對此表示歡迎，惟該會幹事余嘉浩表示，即使大幅提高罰則，法庭量刑才是重點，過往即使違反相關條例最高可被罰20萬港元或50萬港元，卻從未有個案觸及此上限，不少導致工人死亡的個案最後僅罰款數萬港元，條例實施以來也只判決過3宗緩刑，新措施若要構成阻嚇，勞工處應盡力搜羅違法證據，讓法庭有更全面判決，如有判罰過輕情況亦須積極上訴。

新冠肺炎疫情影響已久，截至本月9日，勞工處正跟進257宗懷疑因工感染新冠肺炎的僱員補償個案，僅18宗個案僱主承擔賠償責任。工權會幹事謝欣然指出，不少僱員即使懷疑自己因工染疫，亦只以普通累積病假方式向僱主索取五分之四人工，若個案實屬工傷，按僱員補償條例除可獲得病假期間的五分之四人工外，亦可報銷醫療費及有機會得到額外補償。

謝呼籲，若工友懷疑自己因工感染新冠肺炎，不要輕易放棄權益，可要求僱主或自己主動呈報予勞工處，亦希望能夠把新冠肺炎納入《僱員補償條例》指定職業病補償範圍，保障他們的權益。