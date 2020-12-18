3人疑向警察遊樂會擲汽油彈被捕　其中1人為中四生

旺角西洋菜北街警察體育遊樂會早前遭人投擲汽油彈，警方隨即拘捕一名青年涉嫌藏有違禁武器，惟查明後相信與本案無關。警方經翻查大量「天眼」片段後，今早(18日)拘捕3名涉案疑犯，其中一人年僅16歲的中四學生，其中1名疑犯曾參與反修例示威被捕。

據了解，被捕疑犯分別為16歲盧姓青年、22歲姓馬及23歲姓徐男子。西九龍總區重案組總督察陳鈺敏指，重案組人員翻查大量天眼片段，在旺角區一個「三無」大廈天台發現一批製造汽油彈的原材料，包括電油、泵及玻璃樽等，並鎖定涉案3人。至今早採取行動，分別大圍、葵涌及尖沙咀以涉嫌縱火拘捕3人，他們分別報稱學生、無業及藥房職員，他們將會被起訴，並於明早在西九龍法院提訊。

警方指根據暫時調查顯示，3人是認識關係，他們的背景則不便透露。至於早前在深水埗拘捕的一名18歲黑衣青年，因身上藏有一支胡椒噴霧，涉嫌藏有違禁武器被捕，警方相信他與縱火案無關，警方亦正跟進其案件。至晚上9時許，警方押解一名疑犯到遊樂會重組案情。

事發於本月1日凌晨1時許，警察體育遊樂會停車場被3名身穿黑衫的男子投擲9個汽油彈，一時間火光熊熊，現場一輛貨車遭波及着火焚燒。消防接報趕至開喉將火救熄，調查後檢獲玻璃樽碎片，認為火警有可疑，隨即交警方跟進，案件列作縱火。