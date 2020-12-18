女網紅蘇淼淼遭刀匪入屋綁劫　警破犯罪集團拘9男女

不時在社交網分享奢華生活的女網紅蘇淼淼(CRY SO)，上月24日上午11時許，遭3名刀賊入屋打劫。警方經深入調查後，搗破一個犯罪集團，昨日(17日)掩至全港多區拘捕9名涉案男女。

深水埗警區重案組督察朱家怡表示，昨晨在屯門、元朗、黃大仙及石硤尾等7個住宅，以涉嫌行劫拘捕一個犯罪集團的5男4女(30至61歲)共9名骨幹成員，其中2名姓梁及姓陳的劫匪亦落網，他們有黑幫背景。警方其後在屯門區一迷你倉搜出10多個手袋贓物，市值約160萬港元。疑犯報稱無業及裝修工人等，各人在案中分別扮演劫匪、策劃及接贓等角色，劫案策劃了一個月，相信劫匪與女事主不認識。該犯罪集團亦十分活躍，案中至少1名男子在逃。

由於部分贓物藏於荃灣荃錦公路光板田村附近草叢，今日(18日)警方派出60人在上址搜索，範圍約500米乘50米，成功起回一個屬於女事主的紅色行李箱及信件等。另外，警方檢獲2輛車輛，懷疑與案有關。

案發當日，蘇女及女傭雙手被賊人綑綁打劫，威逼她講出財物收藏位置不果，竟揮拳襲擊其6個月大兒子，並掠走名錶、手袋等財物。警方經調查後，相信她損失約360萬港元財物，深水埗警區重案組跟進案件。女網紅斥責匪徒「無人性」打傷兒子，將懸紅200萬港元緝兇。

資料顯示，蘇女為網絡紅人，左手有紋身，擁有不少名錶手袋，不時在網上分享奢華生活。她指於7至8年前出資其母經營中醫減肥診所，並於5年前開設醫學美容，更經營化妝品貿易生意。蘇續指其6個月大兒子為前男友所出，因男友另結新歡，她捉姦在床故與其分手，並獨自撫養兒子。與男友分手後搬至案發單位，入住約5個月，菲傭亦入住後才聘請。

今年9月16日清晨5時許，蘇女與男友在長沙灣荔枝角道880號對出「吵大鑊」後，一度遭反鎖保時捷四驅車內被困，她無奈報案求助。警方及消防到場調查，發現車內空無一人，遂根據運輸署資料及報案紀錄登上上址一單位，尋獲報案的蘇女。

據悉，她為涉事四驅車車主，事發前往消遣時曾經飲酒，故由男友代駕載送回家，期間，雙方疑因飲酒問題口角，有人盛怒之下將女事主留在車內，對她聲稱已丟棄車匙後便揚長而去。女事主不懂開車門，遂致電報案求助，惟其男友在救援人員趕至前已折返開門，她於是落車自行歸家。蘇及後在警員陪同下返回現場助查，警方經初步調查後，將案列作糾紛。