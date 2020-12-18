李偲嫣夫謝鋮浚喪妻兩日　料今晚送往檢疫

正義聯盟主席李偲嫣前日(16日)於寓所暈倒後，經救護車送院搶救後同日證實不治，並於其遺體驗出新冠病毒，醫院管理局今午(18日)公布1名離世的確診者資訊，其資料亦與李偲嫣脗合。作為李偲嫣密切接觸者的丈夫謝鋮浚，喪妻後至今仍未獲安排入院檢查或入住檢疫中心，只能一直留在八鄉元崗新村寓所內自我隔離。據了解，謝鋮浚今晚會送去檢疫。

議員梁美芬透露，曾與謝鋮浚溝通下得知對方曾發燒，但服藥後退燒。她直斥情況不可接受，另外得悉現時尚有幾百名市民在家等候檢疫，要求政府盡快為他們安排適當的檢測或治療。

梁美芬轉述謝鋮浚稱，曾與妻子一同發燒，二人一度到旺角向私家醫生診所求診，其後亦曾接受病毒檢測，但等待數天仍未收到政府當局的檢測報告。謝後來服藥退了燒，反而妻子當時就反覆發燒。梁指出謝鋮浚透露自己於妻子離世後，一直未獲政府部門安排及協助進行進一步檢測或檢疫，未知今日能否獲安排。梁美芬指，得悉現時尚有數百名市民與謝一樣，在家苦候檢疫，形容「無人理會」他們，情況令人十分憂慮，「分分鐘都一條命」，要求政府立即跟進及處理。

東網記者今日於上述寓所外得見謝鋮浚自行留家隔離，一臉憂心的他在家除下口罩，不時低頭望實電話，疑等候被安排送往檢疫或檢查。